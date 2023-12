Juventus, Manna: "Contenti del percorso dei nostri tre al Frosinone, rimarranno fino a giugno"

La Juventus sfida il Frosinone cercando tre punti utili per riavvicinare l’Inter in testa alla lassifica. A tenere banco, però, è anche il mercato con l’incrocio contro i gialloblu che significa ritrovare anche tre ragazzi - Barrenechea, Soulè e Kaio Jorge - in prestito. Proprio di loro ha parlato il direttore sportivo bianconero, Giovanni Manna. “Dei tre ragazzi che sono qui a Frosinone, a parte Kaio, non sapevamo del valore e farli venire a Frosinone è perché c’è una scelta dietro. Stanno facendo un percorso virtuoso, gli auguriamo di continuare così, da domani. Siamo contenti e orgogliosi”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Potrebbero essere coinvolti nel mercato di gennaio?

“Quando si inizia un percorso di crescita ci sono delle tappe. Non è funzionale, per loro, spostarli. Lasciamoli continuare a fare quello che stanno facendo e a giugno vedremo”

Superlega, quale è la vostra posizione?

“Commentare questa cosa è superfluo, c’è il dottor Ferrero e Scanavino che si occupano di questo, noi siamo focalizzati solo sul campo”

Massimiliano Allegri cambia: senza Chiesa, il tecnico della Juventus rinuncia anche a Dusan Vlahovic e per la sfida delle 12.30 contro il Frosinone si affida al giovanissimo Kenan Yildiz, al fianco di Milik in attacco. Per il resto il tecnico conferma le indiscrezioni della vigilia, con il ritorno di Rabiot e Kostic che vince il ballottaggio con Weah. In difesa una novità: niente Gatti, diffidato, al suo posto c'è Alex Sandro.

Nel Frosinone invece poche novità e tanti ex in campo. Tutti titolari i giovani terribili di Eusebio Di Francesco, Barrenechea in mezzo e gli attaccanti Soulé e Kaio Jorge. In porta torna Turati dopo il riposo di Coppa Italia.

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. Allenatore: Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik. Allenatore: Allegri