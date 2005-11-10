Milan, il futuro di Leao resta incerto. Intanto il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo
Rafael Leao questa mattina è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo a disposizione di Ruben Amorim. L'ultima seduta regolare prima del contrattempo muscolare risaliva allo scorso 14 agosto, nel mezzo solo lavoro personalizzato e le solite voci di mercato.
Il Milan cerca acquirenti
Il futuro del giocatore resta infatti avvolto da diversi punti interrogativi a meno di una settimana dalla fine del calciomercato. Per il Milan il portoghese resta in uscita, ma solo a determinate condizioni economiche. Tradotto, almeno 50 milioni di parte fissa con bonus per arrivare a 60 milioni complessivi.
Galatasaray pista più calda al momento
Fin qui nessuna squadra si è spinta a tanto. A inizio sessione si era mosso il Fenerbahce, quindi l'Al Hilal di Simone Inzaghi che però non scaldava il cuore del numero 10 rossonero. La Premier League ha sondato la pista con Aston Villa e Tottenham ma senza affondare il colpo e così oggi la destinazione più probabile resta il Galatasaray: il club turco sembra pronto a spingersi fino a 40 milioni di euro di parte fissa, cifra inferiore rispetto alle richieste del Milan. Ma con l'avvicinarsi del gong della sessione estiva, è possibile che la società rossonera possa almeno in parte rivedere la propria posizione.