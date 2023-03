Juventus, Milik ci prova per l'Inter. Restano da valutare sia Bonucci che Miretti

Dopo il successo di ieri sul Friburgo, Tuttosport fa il punto sugli infortuni di casa Juventus in vista del big match di campionato contro l'Inter. Il rientro, per il quotidiano, potrebbe essere quello di Arek Milik: il polacco è fuori da fine gennaio e il recupero procede bene, tanto che appunto potrebbe rientrare fra i convocati di Allegri che così avrebbe un'alternativa in più in attacco, con Kean squalificato. Da valutare, invece, la disponibilità sia di Bonucci che di Miretti.