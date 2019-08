Juventus, missione francese: a Lione per Tousart, Aouar e Dembelé

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il Corriere dello Sport la Juventus non si ferma al mercato in uscita, che pure dovrebbe andare oltre i vari Rugani e Mandzukic, ma guarda anche alle entrate. Se l'obiettivo numero 1 resta Mauro Icardi, sperando di non dover ricorrere allo scambio con Paulo Dybala, la rete di osservatori di Paratici si è già messa in moto anche in chiave futura.

Missione francese - Venerdì sera gli 007 bianconeri erano a Lione, in occasione del match con l'Angers. Pur tenendo sotto controllo anche Lucas Tousart (’97) e Houssem Aouar (’98, un gol per lui), l'obiettivo della serata era Moussa Dembelé, attaccante classe ’96 già autore di tre reti in campionato e di una doppietta come Memphis Depay contro l'Angers. Un profilo sul taccuino da tempo quello di Dembelé, arrivato al Lione dal Celtic la scorsa estate per 22 milioni di euro: la Juve già si muove per il futuro, salvo clamorosi tentativi last minute per questa sessione di mercato.