Juventus, Nico Gonzalez dopo l'infortunio: "Non mi butto giù dalla barca, tornerò più forte"

Brutte notizie in casa Juventus, dove mister Luciano Spalletti ieri col Rennes ha perso anche Nico Gonzalez e Zeki Celik per infortunio. "Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi", si legge nel report ufficiale dei bianconeri all'indomani del pareggio di Europa League per 2-2.

La reazione di Nico Gonzalez sui social

Nico Gonzalez, intervenuto sui suoi profili social con una storia Instagram, ha commentato così questo nuovo stop fisico: "Non ho voglia di buttarmi giù dalla barca. Tornerò più forte e con più voglia. Fino alla fine", le sue parole.

Il rendimento stagionale di Nico Gonzalez

Fresco di rinnovo di contratto con la Vecchia Signora fino al 2030, in questa stagione l'ex Fiorentina e Atletico Madrid ha collezionato finora 9 presenze, con 2 gol e 1 assist realizzati. I minuti da lui giocati sono 472.