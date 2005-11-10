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Juventus, Openda in uscita: primi contatti con il Monaco, la formula del possibile affare

Juventus, Openda in uscita: primi contatti con il Monaco, la formula del possibile affareTUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
ieri alle 19:40Serie A

Il futuro di Lois Openda potrebbe essere lontano dalla Juventus a breve. Secondo quanto riportato da TuttoJuve, l’attaccante belga (2 gol in tutta la stagione) sarebbe finito nel mirino del Monaco in vista della prossima sessione estiva. Il club del Principato si è già mosso concretamente, avviando i primi contatti con l'entourage del classe 2000: i colloqui iniziali sono stati positivi e le parti hanno già cominciato a discutere i dettagli di una possibile operazione.

La formula attualmente sul tavolo delle trattative prevede un trasferimento sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Questa soluzione consentirebbe alla società monegasca di valutare sul campo il rendimento di Openda prima di impegnarsi in un investimento definitivo. Si tratta di una strategia prudente da parte dei francesi, che intendono testare l'impatto del belga nel proprio scacchiere tattico prima del passaggio del cartellino a titolo formale. Evitando un colpo flop.

Al momento, tuttavia, l'affare si trova ancora in una fase del tutto preliminare. Il Monaco non ha ancora presentato un'offerta ufficiale alla Juventus, che rimane alla finestra in attesa di sviluppi concreti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l'interesse dei monegaschi si tradurrà in una proposta formale e se il destino di Openda sarà effettivamente lontano da Torino.

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