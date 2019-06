Juventus, Paratici vede Pogba da vicino: è il primo obiettivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il principale obiettivo di mercato della Juventus è Paul Pogba. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri Fabio Paratici l'ha visto in Turchia, dov'era impegnato con la sua nazionale. Non c'era occasione per approfondire il discorso, anche perché il francese è rappresentato da un big come Mino Raiola, ma la Rosea assicura che un serio tentativo sarà fatto.