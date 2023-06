Juventus, per la sinistra crescono le quotazioni di Parisi. Soulé possibile chiave con l'Empoli

Per la corsia sinistra della Juventus, scrive Tuttosport, sono in crescita le quotazioni di Fabiano Parisi dell'Empoli. Con il giocatore, racconta il quotidiano, esiste già un accordo di massima sulla parola, mentre col club toscano occorre ancora lavorare ma i margini ci sono anche considerando le possibili contropartite da inserire nell'affare: dopo De Winter e Pjaca, gli azzurri seguono con grande attenzione Soulé, argentino che il prossimo anno dovrà giocare una stagione in prestito per trovare continuità di impiego.

Per la corsia destra, invece, piace il giovane Filippo Missori della Roma, classe 2004 per il quale nei giorni scorsi è andato in scena un incontro con l'agente. Sullo sfondo resta presente anche il nome di Pasquale Mazzocchi della Salernitana, così come quelli di Holm e Singo.