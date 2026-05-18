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Fiorentina, Parisi dopo l'operazione: "Le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire"

Fiorentina, Parisi dopo l'operazione: "Le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Gaetano Mocciaro
ieri alle 21:37Serie A
Gaetano Mocciaro

L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico a seguito della rottura del legamento crociato. A rassicurare sul buon esito è proprio il giocatore viola, via Instagram, direttamente dal letto della clinica romana Villa Stuart. "Non è stato un momento semplice, ma mi ha ricordato quanto siamo più forti di quello che crediamo - scrive L’intervento è andato bene, ora inizia il percorso di recupero. Un giorno alla volta, con pazienza e forza.

"Mi sento di dire grazie! Grazie a chi mi è stato vicino, a chi mi ha supportato con un messaggio, una chiamata o anche solo un pensiero. A volte le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire ancora più forti". Il giocatore si è infortunato a seguito di uno scontro di gioco con Kelly, durante Juventus-Fiorentina ieri. Mandragora gli ha dedicato il gol e un po' tutti i compagni oggi hanno avuto un pensiero di incoraggiamento per lui, tra cui Fagioli e De Gea.

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