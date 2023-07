Juventus, Pogba al lavoro: obiettivo la tournée negli USA. Milinkovic-Savic è il piano B

Paul Pogba è già al lavoro. Il centrocampista francese ha raggiunto ieri la Continassa per iniziare la preparazione, da solo, in vista della prossima stagione. Lavoro, lavoro, lavoro per il numero 10 della Juventus che ha come obiettivo di arrivare al top della condizione almeno a metà del pre-campionato, quando a fine luglio inizierà la tournée negli Stati Uniti.

Milinkovic piano B

Inutile sottolineare che da ciò non dipende soltanto la sua presenza in gruppo per le amichevoli oltre oceano ma la sua permanenza in bianconero. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, qualora non dovesse recuperare a piano, la dirigenza starebbe pensando di tornare su un vecchio obiettivo come Sergej Milinkovic-Savic. Prima dell'affondo col patron Lotito però occorrerà sfoltire i giocatori in rosa come McKennie o Arthur.