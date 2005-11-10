Lautaro Martinez: "Barcellona? Voci vere, ma vorrei restare per sempre all'Inter"

Un'estate di voci di quelle che fanno rumore, ma rispedite con forza al mittente sia dal diretto interessato che dal club di appartenenza. Lautaro Martinez e l'Inter vanno avanti assieme più uniti che mai, nonostante si sia parlato di Barcellona interessato a lui negli scorsi mesi. E l'argentino, a margine del "Gran Galà del Calcio" di Milano, ha parlato a Sky dell'interesse dei blaugrana confermando tutto.

Le parole di Lautaro sul Barcellona

Queste le parole del capitano dell'Inter: "Il Barcellona? Quando arrivano offerte come questa e queste chiamate fa sempre piacere: uno lavora per rimanere al top. Le voci erano vere ma io ho le idee ben chiare" - ha dichiarato Lautaro. Che poi ha spiegato la sua scelta: "Sono voluto rimanere qua con i miei compagni e questi tifosi magnifici".

Spazio poi a quello che sembra un annuncio vero e proprio: "Io rimarrei per sempre e finché mi vogliono resto qua. Poi nel lavoro lo sappiamo, quando non servi più ti mandano via. L’Inter per me è tutto orgoglio, felicità e voglia di continuare. Ho scelto un’altra volta di rimanere qua, voglio fare grandi cose all’Inter. Ausilio? Mi dispiace tantissimo, è lui che mi ha trasmesso fiducia e il progetto. Sarò per sempre grato a lui”