TMW Conceicao: "Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Davanti siamo forti"

L'esterno portoghese è intervenuto a margine del "Gran Galà del Calcio" di Milano, commentando anche i colpi Kolo Muani, Alajbegovic e Woltemade.

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, è intervenuto a margine del "Gran Galà del Calcio" di Milano. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW in zona mista.

Le parole di Conceicao

Sull'obiettivo della Juve<: "Noi puntiamo a vincere tutte le partite, abbiamo cominciato molto bene, ma sappiamo che la strada è lunga. Abbiamo una partita molto importante contro il Milan nel prossimo turno e vogliamo vincere".

Su cosa gli dice Spalletti: "Mi dice quello che dice a tutti i calciatori della Juve. Sappiamo tutti cosa dobbiamo migliorare. Personalmente, provo a fare sempre il meglio per la squadra e migliorare me stesso per aiutare il più possibile la Juve".

Sui tanti acquisti nel reparto avanzato: "Siamo forti, ma dobbiamo provarlo dentro al campo. Questo è ciò che vogliamo fare, ma la strada è lunga e dobbiamo continuare così".

Sull'obiettivo di segnare di più: "Voglio aiutare al massimo la squadra. Come esterno devo fare gol, anche quello è un obiettivo".

Su come affrontare il Milan: "Dobbiamo fare quello che facciamo durante la settimana. Se ci riusciamo, siamo più vicini a vincere".

Sull'Europa League: "Sarebbe bellissimo vincere l'Europa League, è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile".

Sulla sua centralità nel progetto: "Io mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Abbiamo la stessa ambizione: vincere".