TMW Raiola su Romagnoli: "Alla Lazio l'aria era pesante. Finalmente si è chiuso con l'Al Sadd"

Intercettato all'aeroporto di Roma Ciampino prima della partenza per il Qatar, dove ad attendere Alessio Romagnoli c'è l'Al Sadd, ai microfoni dei media presenti tra cui quelli di TMW ha parlato il procuratore del difensore Vincenzo Raiola: "Finalmente siamo riusciti a chiudere. Siamo tutti contenti, alla Lazio era finito il suo percorso".

E ancora, sull'addio: "E' dispiaciuto perché è tifoso laziale, ma come tutte le cose c' è un passaggio. Ha fatto il suo percorso, adesso bisogna farne un altro, purtroppo lontano da Roma, ma con la voglia di gettarsi in un nuovo progetto e fare sempre il massimo come ha sempre fatto. Darà il massimo anche in Qatar".

Come ha vissuto l'estate?

"A gennaio era stato un momento difficile perché è saltato alla fine, ma lui ha risposto sempre presente. Da professionista ha subito resettato e si è messo a disposizione. Da quest'anno l'aria era diventa più pesante, era in una situazione neanche bella per il giocatore che è stato per la Lazio. Lascia un pezzo di cuore".