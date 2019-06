Juventus, Real Madrid e Man United. Il punto sulle trattative per Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba è un rebus. Il giocatore punta i piedi, la critica non manca di attaccarlo quotidianamente, il Real Madrid sembra essersi raffreddato, soprattutto trovandosi in una situazione di bilancio che non consente avventure, in questo momento, mentre la Juve rimane alla finestra. Questo lo scenario descritto oggi da Tuttosport - il quale sottolinea come i tasselli che devono andare ad incastrarsi siano davvero moltissimi.

Situazione Real Madrid - Il Real Madrid ha almeno 130 milioni di euro di cassa e parte da una situazione decisamente solida. Ma nonostante questo per fare altri colpi, dovrà prima vendere e poi agire. Le proiezioni parlano di ricavi attesi a fine stagione prossima per 825 milioni di euro a fronte di costi intorno ai 750 milioni senza il calciomercato. L'impatto dei 300 milioni spesi (Hazard 100, Jovic 60, Militao 50, Mendy 48 e Rodrigo 45) sarà di almeno 120 milioni sul prossimo bilancio e caricare un ulteriore costo come Pogba, che andrebbe accontentato sul piano salariale con 20 milioni l'anno e richiederebbe altri 30 milioni di ammortamento sui 150 di costo totale del cartellino, sarebbe impossibile anche per la caja blanca.

Situazione Manchester United - Per questo il Real ha provato a inserire Bale e Ceballos nelle trattative, mentre la prima proposta da 90 milioni non è bastata nemmeno per aprire un canale di comunicazione con i Red Devils. Le parti, insomma, sono assai lontane e il Real Madrid pare confuso soprattutto su chi mettere sul mercato per realizzare corpose plusvalenze. Intanto il Manchester United non desiste: vuole il rinnovo del francese.