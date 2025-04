Juventus, senza Champions mezza squadra a rischio: l'obiettivo è evitare il sacrificio di Yildiz

La Juventus si trova in una situazione delicata, sospesa tra la qualificazione alla Champions League e il rischio di restarne fuori. Questo scenario potrebbe causare diverse uscite, coinvolgendo giocatori in vari ruoli. A partire da Mattia Perin, che probabilmente chiederà la cessione per avere più spazio altrove, fino a Renato Veiga, il cui rinnovo del prestito si complicherebbe. Anche Douglas Luiz non riceverebbe un’ulteriore occasione, mentre il rinnovo di McKennie appare sempre più difficile.

Tra i possibili sacrifici per sistemare i conti ci sono Gatti, richiesto in Premier League, Savona e Cambiaso, quest’ultimo molto apprezzato in Europa nonostante il calo recente. Il futuro di Vlahovic sembra segnato, con l’addio previsto a prescindere dal rinnovo. In questo contesto, proseguire i prestiti onerosi di Conceicao e Kolo Muani risulterebbe economicamente insostenibile.

Alla Continassa si cerca di evitare il fallimento tecnico e finanziario, puntando a monetizzare al meglio elementi valorizzati da Thiago Motta, come Mbangula. Tuttavia, il timore maggiore resta quello di dover rinunciare a una giovane promessa come Yildiz, o di non poter competere per grandi obiettivi di mercato come Osimhen, Tonali o Sudakov, quest’ultimo tornato recentemente nel mirino bianconero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.