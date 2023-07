Juventus senza Europa: strategie di mercato invariate ma rosa più ridotta

La notizia è arrivata nella giornata di ieri. La Juventus è fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione. La decisione della UEFA ha di fatto tolto la possibilità della formazione di Massimiliano Allegri di partecipare alla prossima Conference League. Scorrendo la classifica sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano la squadra che parteciperà alla competizione internazionale dopo la finale, poi persa, contro il West Ham dello scorso anno.

Obiettivi invariati

Ma come può cambiare il mercato dei bianconeri senza l'Europa? Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, gli obiettivi di mercato restano invariati con l'intenzione di puntare sempre su Romelu Lukaku per il reparto offensivo. A centrocampo invece resta intatto l'interesse nei confronto di Franck Kessié così come Timothy Castagne sulla fascia destra.

Rosa ridotta

Le strategie comunque verranno riviste specialmente adesso che i bianconeri non avranno la possibilità di giocare ogni tre giorni. Per l'occasione, si legge sempre sul quotidiano, l'organico bianconero può essere più ridotto con 22-23 giocatori e non più 25-26 come poteva essere in caso di partecipazione alla prossima Conference League.