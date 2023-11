Juventus su Sancho, conferme dall'Inghilterra: Man United pronto a cederlo a prezzo di saldo

vedi letture

Arrivano ulteriori dettagli sul futuro di Jadon Sancho, pronto a lasciare il Manchester United a prezzo di saldo durante il mercato di gennaio. Ne parlano in Inghilterra sia il Mirror sia ESPN, secondo i quali l'esterno offensivo saluterà Old Trafford per una cifra nettamente inferiore rispetto agli 85 milioni di euro sborsati dai Red Devils per acquistarlo dal Borussia Dortmund nell'estate 2021. Lo United sta già ascoltando sondaggi e proposte, mentre il calciatore resta "esiliato" dalla prima squadra di Ten Hag, con cui in questa prima parte di stagione ha collezionato appena 3 presenze e 76 minuti giocati.

Juventus alla finestra

Anche la Juventus pensa a Jadon Sancho. I bianconeri avrebbero chiesto informazioni nei giorni scorsi per capire la situazione dell'esterno, fuori rosa dopo aver litigato con Ten Hag al Manchester United. La Vecchia Signora è interessata, ma l'operazione potrà concludersi solo in prestito e con parte dello stipendio coperto dal club che milita in Premier League. Al momento non c'è comunque nessuna trattativa perché il Manchester United preferirebbe cederlo a titolo definitivo e un'eventuale buona riuscita sembra essere molto difficile.