TMW Fiorentina, attesa a breve una risposta da Jadon Sancho. C'è anche il Borussia Dortmund

I viola hanno proposto verbalmente un contratto triennale all'inglese, svincolato. Che risponderà a brevissimo giro di posta

Fabio Paratici sogna il grande colpo per infiammare la piazza. Se è vero che Franco Mastantuono, del Real Madrid, è un'opzione per la trequarti, nel frattempo c'è stata una proposta - al momento verbale - per Jadon Sancho, attaccante svincolato dopo le stagioni al Manchester United e i prestiti fra Borussia Dortmund, Chelsea e Aston Villa.

Risposta a breve

Per abbassare la richiesta di stipendio - perché guadagnava circa 10 milioni di euro netti ai Red Devils - c'è l'idea di un contratto lungo, un triennale, per chi ha ancora 26 anni e potrebbe rappresentare, in caso di recupero, una grossa plusvalenza. Una decisione sul suo futuro dovrebbe arrivare presto, con la speranza di poterlo (finalmente) accogliere in Italia dopo che la stagione scorsa aveva fatto attendere - a vuoto - la Roma per diverso tempo, salvo poi decidere di rimanere in Premier League.

C'è il Borussia Dortmund

L'altra squadra interessata al calciatore è quella tedesca che, dopo averlo venduto per 100 e passa milioni proprio allo United, ha raggiunto una finale di Champions con Sancho in rosa, seppur non da totale protagonista come negli anni precedenti. Altre squadre come l'Al Rayyan e il Besiktas continuano a monitorare la situazione. In questo momento Sancho si sta allenando nelle strutture del Flixton FC.