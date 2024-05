Juventus-Thiago Motta, ci siamo: stasera l'ultima col Bologna, lunedì il summit decisivo

A partire dalla prossima stagione Thiago Motta non sarà più l'allenatore del Bologna. Ieri è arrivato l'annuncio definitivo, prima da parte della società e quindi del presidente Joey Saputo, poi con il saluto del tecnico italo-brasiliano. Che lascia Bologna per Torino, che lascia il Bologna per la Juventus. Alla Continassa hanno già pronto un contratto da fargli firmare, vogliono legarsi all'ex Spezia e Genoa per tre anni, ponendo le basi del nuovo ciclo, del nuovo progetto, a partire dall'allenatore. Questo matrimonio pare s'abbia da farsi.

Di sicuro Motta, atteso stasera dall’ultima partita con il Bologna in casa del Genoa, non ha mai legato la sua permanenza in Emilia a una questione di soldi bensì di prospettive, che a Torino sente possano spalancare orizzonti gustosi. Lunedì è previsto un incontro tra i dirigenti della Juve e l’allenatore. Il vertice avverrà una settimana dopo l’abbraccio caloroso al Dall’Ara con Montero, L’ultimo regalo di Thiago a Bologna potrebbe essere il terzo posto, da sottrarre proprio alla Juventus negli ultimi 90’ a distanza. Poi Motta e la Signora, promessi sposi protagonisti di un appassionante flirt, capiranno se è il momento di prendersi.