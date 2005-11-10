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Cesena, fatta per il prestito di Alessandro Debenedetti dal Genoa

Cesena, fatta per il prestito di Alessandro Debenedetti dal Genoa TUTTOmercatoWEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 19:11Serie B

Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dal Genoa CFC le prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Debenedetti.

Alessandro Debenedetti, la carriera

Nato a Savona nel 2003, Debenedetti entra a fare parte del settore giovanile rossoblù nel 2022, unendosi alla formazione Under 19 del Genoa e risultando uno dei protagonisti per la vittoria del campionato Primavera 2 con 18 reti in 24 partite. Nell’estate 2023 si trasferisce al Mantova e tra le fila dei virgiliani fa il suo esordio tra i professionisti, conquistando la vittoria del campionato di Serie C. L’anno seguente, sempre con la maglia biancorossa, mette a segno 4 reti nella sua prima stagione in Serie BKT, prima di passare nell’estate 2025 alla Virtus Entella, tra le cui fila supera le 60 presenze complessive in cadetteria.

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