Inter, novità al vertice: Brookfield acquista Oaktree. L'annuncio del fondo e cosa cambia

Il fondo di investimento canadese ha completato una scalata iniziata nel 2019, prima che Oaktree mettesse il club nerazzurro nel mirino

Importante novità al vertice dell’Inter, anche se per il club nerazzurro, di fatto, non ci saranno particolari conseguenze. Brookfield ha infatti ufficializzato con un comunicato stampa di aver “completato l’acquisizione di Oaktree, uno dei principali gestori del credito a livello mondiale”. L’operazione, ricorda il fondo di investimento, “ rappresenta il passo successivo di una partnership iniziata nel 2019 e riunisce pienamente le piattaforme di Oaktree e Brookfield”. Si tratta infatti dell’atto finale di un percorso iniziato addirittura già prima che Oaktree finanziasse Suning.

Il comunicato stampa

“Con l’ingresso di Oaktree - prosegue la nota -, la piattaforma globale del credito di Brookfield offre a investitori istituzionali, consulenti finanziari e clienti privati un’ampia gamma di soluzioni nei settori del credito opportunistico, del credito garantito da asset reali, della finanza asset-backed e del credito corporate performing”.

Il comunicato riporta poi le parole di Connor Teskey, amministratore delegato di Brookfield Asset Management: “Brookfield è da decenni uno dei principali investitori in asset alternativi e, negli ultimi vent’anni, ha sviluppato un’attività nel credito complementare alle proprie piattaforme globali dedicate agli asset reali. L’integrazione del franchise Oaktree ha ulteriormente rafforzato la nostra capacità di investire nei diversi cicli di mercato e nelle varie tipologie di opportunità, grazie anche allo storico dei risultati e alle competenze di Oaktree nella valutazione del rischio. Siamo pronti a valorizzarne ulteriormente la solida esperienza e le profonde competenze, continuando a far crescere la nostra attività nel credito a livello globale”.

Bob O’Leary e Armen Panossian, co-amministratori delegati del Credit Group di Brookfield, hanno dichiarato: “La partnership tra Brookfield e Oaktree negli ultimi sette anni si è fondata su un impegno condiviso verso investimenti disciplinati e una prospettiva di lungo periodo. Questo ulteriore passo ci consente di consolidare tali basi e di continuare a garantire risultati solidi ai nostri clienti”.

Il nuovo organigramma di Oaktree

Howard Marks ricoprirà il ruolo di co-presidente di Oaktree, oltre a quelli di consigliere di Brookfield Corporation e presidente dell’Investment Solutions Group di Brookfield. Anche Bruce Karsh sarà co-presidente di Oaktree, mantenendo inoltre gli incarichi di Chief Investment Officer di Oaktree e di gestore di portafoglio per le strategie Global Opportunities e Global Credit della società. “Con l’acquisizione di Oaktree - si chiude la nota -, gli Stati Uniti diventano il principale mercato di Brookfield Asset Management. Nel Paese lavora ora oltre il 60% dei dipendenti di Brookfield Asset Management e viene generata quasi la metà dei suoi ricavi. L’operazione rafforza ulteriormente la presenza di lunga data di Brookfield negli Stati Uniti e conferma il suo impegno a investire nell’economia americana. Allo stesso tempo, la piattaforma globale di investimento di Oaktree e la sua presenza in 18 Paesi ampliano la portata dell’attività di Brookfield nel credito, rafforzandone la capacità di servire i clienti e impiegare capitali in tutto il mondo”.