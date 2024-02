TMW Juventus, Vlahovic è tornato in gruppo: recuperato per l'Hellas

Buone notizie per la Juventus in vista della sfida contro l'Hellas Verona di sabato prossimo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella giornata di oggi, infatti, come da programma, Dusan Vlahovic si è allenato interamente con il resto del gruppo, ed è quindi da considerarsi recuperato al 100%, dopo l'assenza di lunedì scorso nella partita persa dai bianconeri all'Allianz Stadium contro l'Udinese.

De Sciglio verso il recupero.

Buona parte della seduta con i compagni anche per Mattia De Sciglio che dopo il lungo stop per infortunio si prepara a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la parte finale della stagione.