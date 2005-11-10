Ufficiale Juve Stabia, De Giorgio è il nuovo allenatore. Accordo fino al giugno 2028

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Pietro De Giorgio, che ha sottoscritto un accordo biennale con il club fino al 30 giugno 2028.

Pietro De Giorgio, la carriera

Nato a Praia a Mare il 16 febbraio 1983, De Giorgio ha alle spalle una lunga carriera da calciatore, nel corso della quale ha vestito le maglie di Battipagliese, San Marino, Cittadella, Melfi, Frosinone, Giulianova, Cavese, Perugia, Empoli, Crotone, Latina, Vicenza ed Este. Ha intrapreso il percorso da allenatore iniziando come collaboratore tecnico della Luparense. Nella stagione 2021/22 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore del Lamezia Terme, mentre dalla stagione 2023/24 ha guidato il Potenza. Alla guida della formazione lucana ha ottenuto un bilancio di 29 vittorie, 32 pareggi e 25 sconfitte, centrando inoltre uno storico traguardo con la conquista della Coppa Italia Serie C, primo successo del club nella competizione. Sì comunica che la FIGC, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 586 del 30 giugno 2026, ha ufficializzato l’ammissione di mister Pietro De Giorgio al Corso UEFA Pro.

Lo staff di De Giorgio

Lo staff tecnico di mister De Giorgio, che ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza il 30 giugno 2028, sarà composto da:Vice allenatore: Guido Di DonaCollaboratori tecnici: Gerardo Alfano e Andy BanguMatch Analyst: Giovanni CesaroniPreparatori atletici: Roberto De Luce e Fabiano PontePreparatore dei portieri: Amedeo Petrazzuolo, confermato anche per la stagione sportiva 2026/27.

Le prime parole

Le prime parole di mister De Giorgio: “Conosco benissimo la piazza di Castellammare, i tifosi sono straordinari, sono convinto che ci saranno vicini durante la stagione. Ringrazio la proprietà e il direttore per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare.”