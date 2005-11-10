Kimi Antonelli era alle scuole medie l'ultima volta che il Torino vinceva tre gare di fila

Kimi Antonelli questo week-end ha la prima occasione a disposizione per diventare campione del mondo di Formula 1. E' iniziato il week-end ad Austin, sono già andate in scena le prove libere col pilota italiano che approccia al Gran Premio degli Stati Uniti con la serenità di chi sa che poi avrà altre cinque occasioni a disposizione. Questione di tempo, incrementare il vantaggio di altri 23 punti su Russell già negli Stati Uniti è parecchio complicato, ma i 102 punti di vantaggio sul compagno di scuderia tolgono qualsiasi dubbio su chi sarà il campione del mondo 2026 in Formula 1. Sul fatto che Antonelli a 20 anni e due mesi diventerà il più giovane campione nella storia di questo sport. Ma perché tirare in ballo Antonelli su TMW?

Un tabù sfatato dopo sette anni e mezzo

Perché nel primo week-end in cui Antonelli può diventare campione del mondo il Torino ha battuto 3-2 il Monza e conquistato la sua terza vittoria di fila in campionato. Non succedeva dal 2019, da circa sette anni e mezzo. Tra il 23 febbraio e il 10 marzo. Antonelli frequentava ancora le scuole medie e la squadra granata allora allenata da Walter Mazzarri batté Atalanta, ChievoVerona e Frosinone: tre vittorie fondamentali per chiudere il campionato con 63 punti. Un settimo posto che permise ai granata nella stagione successiva di prender parte all'Europa League. L'ultimo grande acuto di una squadra che negli anni a venire nella migliore delle ipotesi ha chiuso la stagione al nono posto.

"Piedi per terra"

Delle tre vittorie di fila ne ha parlato ieri sera anche l'attuale allenatore granata Ignazio Abate. "Piedi per terra", il messaggio di un allenatore che nella stagione 2018/19 era ancora in campo. La sua ultima annata con la casacca del Milan. "Se ci sentiamo appagati, è l'inizio della fine", ha detto. E poi ancora: "Piace a tutti stare lassù in classifica, ma non abbiamo fatto nulla".

Il Torino in attesa delle altre nove sfide dell'ottavo turno di campionato è sesto in classifica con tredici punti. La prossima sarà contro il Como, in caso di successo sarebbe la quarta vittoria di fila. Sapete da quanto mancano? Stagione 2014/15, c'era Ventura in panchina. E Antonelli che questo week-end può diventare campione del mondo di Formula 1 frequentava le scuole elementari.