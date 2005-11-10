Kimi Antonelli allo stadio per Italia-Francia, ma senza tricolore: "È la mia prima volta a San Siro"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:45Serie A
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12.11.2026 20:45Serie A
"Il tricolore sui capelli l'ho dovuto togliere, però probabilmente ritornerà", ha scherzato il campione del mondo di Formula 1.
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C'è anche Andrea Kimi Antonelli sugli spalti di San Siro per sostenere l'Italia contro la Francia nella sfida valida per il quinto turno di Nations League. Il giovane pilota automobilistico italiano, appena diventato campione del mondo di Formula 1, ha raccontato a Sky Sport le sue sensazioni in vista del match.
Le parole di Kimi Antonelli
"Speriamo che l'Italia vinca, è la mia prima volta a San Siro e sarà un'esperienza bellissima", ha esordito. Sui complimenti di Donnarumma, il noto tifoso del Bologna ha poi aggiunto: "Tiferò per Donnarumma e per tutti i ragazzi azzurri. Guarderò la partita con Malagò, che ringrazio per l'invito".
Infine, una battuta sui capelli tricolore: "Il tricolore sui capelli l'ho dovuto togliere, però probabilmente ritornerà".
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