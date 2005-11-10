Italia-Francia, notte di stelle a San Siro: in tribuna anche il campione del mondo di F1

Sarà una serata speciale a San Siro, con oltre 70 mila spettatori pronti a spingere l'Italia nella sfida di Nations League. In tribuna, insieme ai tifosi azzurri, ci sarà anche Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1 e invitato direttamente da Giovanni Malagò.

Dal Mondiale in pista al tifo per gli azzurri

Il giovane pilota della Mercedes ha conquistato il titolo lo scorso primo novembre e questa sera cambierà completamente prospettiva, passando dal volante alla passione per la Nazionale. Antonelli, bolognese e grande tifoso rossoblù, aveva già ricevuto nel paddock di Imola la visita di Vincenzo Italiano e Lorenzo De Silvestri dopo il successo del Bologna in Coppa Italia nel 2025. Un legame con il calcio che lo porterà ora sugli spalti di San Siro.

Una notte dal sapore storico

La sfida avrà anche un significato simbolico per la storia del calcio italiano. L'atmosfera attesa al Meazza richiama quella del 15 maggio 1910, quando l'Italia disputò la prima partita ufficiale della propria storia all'Arena Civica di Milano, oggi intitolata a Gianni Brera. In quell'occasione gli azzurri affrontarono la Francia e vinsero 4-2, dando il via a un percorso lungo oltre un secolo. Oggi, più di cent'anni dopo, San Siro si prepara a vivere un'altra grande notte azzurra.