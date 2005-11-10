Kimi Antonelli segue Italia-Francia, lo speaker lo annuncia e San Siro esplode di entusiasmo
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Simone Bernabei
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12.11.2026 21:45Serie A
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© foto di Federico Serra
Come detto, Andrea Kimi Antonelli è presente questa sera a San Siro per seguire dal vivo la sfida fra l'Italia e la Francia in Nations League. Il neo campione del mondo di F1 con la Mercedes a fine primo tempo è stato annunciato dallo speaker, suscitando l'entusiasmo degli oltre 70 mila di San Siro che hanno risposto con una pioggia di applausi ed il coro "Kimi, Kimi".
Nel pre gara, lo stesso Antonelli aveva detto: "Speriamo che l'Italia vinca, è la mia prima volta a San Siro e sarà un'esperienza bellissima. Tiferò per Donnarumma e per tutti i ragazzi azzurri. Guarderò la partita con Malagò, che ringrazio per l'invito".
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