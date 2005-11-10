Kovacevic consiglia la Juventus: "Darei fiducia a Woltemade, ma andava tenuto Vlahovic"

In carriera ha giocato sia con la Juventus che con la Lazio, “ma sono più legato ai bianconeri”. Darko Kovacevic seguirà a distanza la sfida che questa sera va in scena allo Stadium e che metterà di fronte Spalletti e Gattuso. “Un po’ mi fa strano vedere la Lazio avanti” le parole dell’ex attaccante, oggi dirigente, a La Gazzetta dello Sport.

Poi aggiunge: “Non mi stupisce però Gattuso perché lo apprezzavo da calciatore e lo ammiro come allenatore. Io poi ho un debole per Isaksen: è un’ala velenosa, una di quelle che ti fa male in modi diversi. Per me però stasera vincerà la Juve, l’Europa League servirà da spinta decisiva”.

A Torino invocano l’ultilizzo della doppia punta Woltemade-Kolo Muani, una soluzione che trova Kovacevic parzialmente favorevole: “Li vedrei bene insieme, può essere una buona soluzione ora che Yildiz è infortunato. Però a Spalletti servirebbe una punta di peso. Io punterei tanto sul tedesco: sta attraversando un buon momento, per essere il nove della Juve ha bisogno soltanto di fiducia. Vlahovic? È legato alla Juve, magari si pentirà dell’addio. A Spalletti sta mancando una punta come Dusan, andava trattenuto a Torino”.