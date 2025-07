Kovacevic: "Vlahovic lo preferirei anche a Haaland. A Dusan direi di cambiare aria subito"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Darko Kovacevic ha parlato di Dusan Vlahovic e della Juventus: "A Dusan direi di cambiare aria subito - ha sottolineato -. Non è facile lasciare la Juventus, lo dico per esperienza personale, ma a volte bisogna rimettersi in gioco per tornare felici e al top. Uno come Vlahovic deve essere sempre titolare, alla Juventus o altrove.

In che squadra lo vedrei meglio? All’Olympiacos non ce lo possiamo permettere, ma Milan e Manchester United possono essere buone soluzioni per Dusan. E magari il Nottingham Forest…E’ una battuta: noi abbiamo la stessa proprietà della società inglese, però io lavoro soltanto per l’Olympiacos".

L’ex attaccante bianconero ha poi risposto a come avrebbe reagito al posto di Vlahovic quando la Juve ha acquistato David: "La concorrenza non è mai un problema, anzi…Nella mia Juventus eravamo cinque grandi attaccanti. Il nostro Cabella, ex compagno di David al Lille, mi ha parlato benissimo del canadese. David è un bomber, nelle ultime stagioni con i francesi non è mai sceso sotto i 25 gol. Ma tra i due, mi tengo sempre Vlahovic. Io ho un debole per Dusan, lo preferirei anche a Haaland…E lo stesso direi di Osimhen, che comunque sarebbe stati bebe in bianconero".