Il presidente del Brommapojkarna, club che ha formato Dejan Kulusevski in Svezia, si prepara a incassare dalla cessione del talento classe 2000 dall'Atalanta alla Juventus. "Non lo commentiamo, non lo facciamo mai quando si tratta di conti -ha detto Fredrik Bergholm-, posso però solo dire che è una cessione anche importante per noi, perché valorizza il nostro lavoro. Ed è bello che adesso Dejan passi da un grande club come l'Atalanta a un grandissimo club come la Juventus".