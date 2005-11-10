Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

L'affare Zaniolo non è concluso. Timidi approcci con il Milan, ma non sarà semplice

L'affare Zaniolo non è concluso. Timidi approcci con il Milan, ma non sarà semplice TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 07:08Serie A

Nicolò Zaniolo è passato da guadagnare circa 3 milioni di euro in un anno a 1,2 a stagione per un triennale. Insomma, un miglioramento forse se visto in termini complessivi, troppo poco per chi nella passata stagione ha messo in fila cinque gol e cinque assist, portando l'Udinese a una salvezza abbastanza semplice in coppia con Davies. Se è vero che i bianconeri non hanno poi bisogno di cedere - probabilmente faranno plusvalenza con Oumar Solet nelle prossime settimane - dall'altra c'è un (comprensibile) disappunto da parte del trequartista dopo avere fatto molto bene nella scorsa stagione.

Così, nell'incontro tra l'agente e il Milan, c'è stato un accenno alla trattativa. In questo momento però la situazione non è delle migliori per intavolare discorsi, poiché non ci sono grosse novità dal punto di vista dirigenziale - continuano i casting e da Milanello giurano che non sarà Kirovski il nuovo ds (anche perché non può) - e quindi è anche difficile trovare una sponda per parlare di calcio, ancor più di acquisti possibili.

Quindi si procede piano. Tutti gli ingredienti per una telenovela - non necessariamente simpatica - sono già sul tavolo. All'Udinese sono convinti che non ci sarà nessun problema sul futuro di Zaniolo, anche perché ha ancora tre anni di contratto.

Articoli correlati
Udinese, Zaniolo ora è in bilico: previsto un nuovo incontro per capire il futuro... Udinese, Zaniolo ora è in bilico: previsto un nuovo incontro per capire il futuro
Juventus, ritorno di fiamma per Zaniolo: Adzic e Daffara possono entrare nell'affare... Juventus, ritorno di fiamma per Zaniolo: Adzic e Daffara possono entrare nell'affare
Senza accordo economico, Zaniolo può lasciare l'Udinese: ci pensano Milan e Como Senza accordo economico, Zaniolo può lasciare l'Udinese: ci pensano Milan e Como
Altre notizie Serie A
Genoa, nel mirino due vecchie conoscenze della A: come può cambiare volto il centrocampo... TMWGenoa, nel mirino due vecchie conoscenze della A: come può cambiare volto il centrocampo
Genoa, tris di obiettivi all'estero per De Rossi: Meichtry, Stroud e Kjaergaard Genoa, tris di obiettivi all'estero per De Rossi: Meichtry, Stroud e Kjaergaard
Alzare l'asticella e lottare per la Champions: Inter, con il mercato Chivu ha le... TMWAlzare l'asticella e lottare per la Champions: Inter, con il mercato Chivu ha le idee chiare
Akanji difende l'amico De Bruyne: "È stato sfortunato, avrà un impatto importante... Akanji difende l'amico De Bruyne: "È stato sfortunato, avrà un impatto importante in Italia"
Como, sondaggio per Agustin Giay del Palmeiras TMWComo, sondaggio per Agustin Giay del Palmeiras
Fiore promuove il ritorno di Mancini: "Perfetto per l'Italia. Nel 2004 mi voleva... Fiore promuove il ritorno di Mancini: "Perfetto per l'Italia. Nel 2004 mi voleva all'Inter"
Torino, tentativo con la Fiorentina per il prestito di Amatucci: l'alternativa gioca... Torino, tentativo con la Fiorentina per il prestito di Amatucci: l'alternativa gioca in Serbia
Torino a caccia di un esterno: per Obrador non è finito, monitorato anche Aaron Martin... Torino a caccia di un esterno: per Obrador non è finito, monitorato anche Aaron Martin
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, dopo Palestra l'obiettivo è Curtis Jones. Roma ora il sacrificio di un big (Soulé?) poi assalto a Dodo e Greenwood. Atalanta in pressing su Gaetano ma occhio anche a Jashari
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Marocco non è più una sorpresa, la Scozia di McTominay va ko: decide Saibari dopo 72''
Immagine top news n.1 Brasile ritrovato: doppio Cunha e Vinicius MVP, Ancelotti archivia le paure e supera Haiti
Immagine top news n.2 Delusione Montella: la Turchia perde di misura col Paraguay ed è eliminata dai Mondiali
Immagine top news n.3 Inter, Palestra sempre più vicino: ecco cosa manca. De Vrij pronto a salutare dopo 8 anni
Immagine top news n.4 Milan, c'è il primo acquisto ma sul ds resta ancora incertezza. L'ultimo nome porta a Teti
Immagine top news n.5 "È arrivato il fischio finale". L'Italia perde Igor Protti, lo Zar eroe di due città
Immagine top news n.6 Clamoroso Ronaldinho: torna in campo a 46 anni e in Serie C. Il Ravenna piazza il colpo
Immagine top news n.7 Si ricompone il tandem Italiano-Vlahovic? Il Besiktas prepara una maxi offerta per convincerlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici e la Fiorentina che verrà. Rivoluzione ma anche conferme: il punto sul mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il "modello Protti": ai giovani di oggi il ricordo del bomber di tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Parte il nuovo corso Atalanta. In arrivo 3 centrocampisti: occhi su Gaetano e Jashari
Immagine news podcast n.3 La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Messi è infinito, Ronaldo... no. Quanta differenza tra un leader e un boss
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Aquilani, Abate e Tedesco: chi può fare meglio il prossimo anno?
Immagine news Serie A n.2 Addio a Igor Protti. Il saluto di Tovalieri, Fuser, Gautieri e Mazzarri
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Gattuso potrebbe già mollare? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, nel mirino due vecchie conoscenze della A: come può cambiare volto il centrocampo
Immagine news Serie A n.2 Genoa, tris di obiettivi all'estero per De Rossi: Meichtry, Stroud e Kjaergaard
Immagine news Serie A n.3 Alzare l'asticella e lottare per la Champions: Inter, con il mercato Chivu ha le idee chiare
Immagine news Serie A n.4 Akanji difende l'amico De Bruyne: "È stato sfortunato, avrà un impatto importante in Italia"
Immagine news Serie A n.5 Como, sondaggio per Agustin Giay del Palmeiras
Immagine news Serie A n.6 Fiore promuove il ritorno di Mancini: "Perfetto per l'Italia. Nel 2004 mi voleva all'Inter"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: all'Hellas va Baroni. Catanzaro, c'è Turati
Immagine news Serie B n.2 Modena, tentativo col Napoli per riprendere in prestito Ambrosino. E dietro arriva Ronco
Immagine news Serie B n.3 Il Padova può allargare la compagine dirigenziale: nel mirino Antonello dell'Olympique Marsiglia
Immagine news Serie B n.4 L'Hellas Verona alla ricerca del sostituto di Montipò. Nel mirino c'è Leali del Genoa
Immagine news Serie B n.5 Cesena, alt! Non c'è la firma di Pagliuca. Di Taranto: "Valutiamo scrupolosamente ogni profilo"
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, Lovisa su Castori: "Mi sento di scegliere un tecnico più simile alla mia idea di calcio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zito: "Bellissimo vedere la Casertana brillare in questo campionato. E sulla Salernitana..."
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Cosmi e Indiani confermati a Salerno e Grosseto
Immagine news Serie C n.3 Ronaldinho approda al Ravenna. Farà anche parte degli azionisti del club giallorosso
Immagine news Serie C n.4 Cosmi confermato alla Salernitana: "La firma è stata simile a un parto. Ora sono felice"
Immagine news Serie C n.5 Il Catanzaro ha sciolto tutte le riserve. Turati ha firmato un contratto biennale con il club
Immagine news Serie C n.6 Anche Melissano verso l'addio: tratta con lo Spezia la risoluzione del suo contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Germania-Costa d'Avorio, tedeschi a caccia della qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Brasile-Haiti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Milan blinda Estevez Ogalla: il portiere classe 2002 ha rinnovato fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia può guardare con fiducia al Mondiale brasiliano: l'urna di Nyon è stata benevola
Immagine news Calcio femminile n.3 La Bielorussia sulla strada dell'Italia. Grigorov e Linnik: "Non sarà facile, ma lotteremo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin dopo i sorteggi: "Mondiale è un grande sogno. Lo vogliamo con tutte noi stesse"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovo
Immagine news Calcio femminile n.6 Sorteggi 1° e 2° turno di qualificazione di Women's Champions League: tra le italiane, la Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Carlo Ancelotti, da Reggiolo al tetto del mondo: la storia di Mister Semplicità Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 20 giugno 1995, l'Inter vende un olandese da tre gol in una stagione. È Dennis Bergkamp
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo K del Mondiale 2026
Newsticker
06:02 Dalla Fifa in 10 anni investiti 5 miliardi per lo sviluppo del calcio globale
04:08 Prove di forza di Usa, Brasile e Marocco. Flop della Turchia di Montella
19/06 Due milioni di visitatori in 14 giorni nei Fifa Fan Festival
19/06 Morto Igor Protti, capocannoniere di A, B e C1 con Bari e Livorno
18/06 Fair play finanziario: Inter e Milan fuori dal settlement, Roma ancora sotto esame