TMW L'affare Zaniolo non è concluso. Timidi approcci con il Milan, ma non sarà semplice

Nicolò Zaniolo è passato da guadagnare circa 3 milioni di euro in un anno a 1,2 a stagione per un triennale. Insomma, un miglioramento forse se visto in termini complessivi, troppo poco per chi nella passata stagione ha messo in fila cinque gol e cinque assist, portando l'Udinese a una salvezza abbastanza semplice in coppia con Davies. Se è vero che i bianconeri non hanno poi bisogno di cedere - probabilmente faranno plusvalenza con Oumar Solet nelle prossime settimane - dall'altra c'è un (comprensibile) disappunto da parte del trequartista dopo avere fatto molto bene nella scorsa stagione.

Così, nell'incontro tra l'agente e il Milan, c'è stato un accenno alla trattativa. In questo momento però la situazione non è delle migliori per intavolare discorsi, poiché non ci sono grosse novità dal punto di vista dirigenziale - continuano i casting e da Milanello giurano che non sarà Kirovski il nuovo ds (anche perché non può) - e quindi è anche difficile trovare una sponda per parlare di calcio, ancor più di acquisti possibili.

Quindi si procede piano. Tutti gli ingredienti per una telenovela - non necessariamente simpatica - sono già sul tavolo. All'Udinese sono convinti che non ci sarà nessun problema sul futuro di Zaniolo, anche perché ha ancora tre anni di contratto.