L'Inter ha fatto la sua proposta a De Vrij: adesso deciderà l'olandese. Rinnovo o andrà all'estero?

Quello di Stefan de Vrij è uno dei nomi più importanti a livello internazionale in scadenza di contratto nell'estate che verrà. Trentuno primavere, lo stesso centrale ex Lazio ha spiegato che "ne stiamo parlando con la società, i rapporti tra di noi sono assolutamente buoni". La trattativa è chiara e definita: percepisce 4,2 milioni di euro a stagione e la dirigenza milanese offre al centrale olandese un contratto biennale alle stesse cifre ora percepite.

Scatto alla risposta

Finora De Vrij non ha però risposto alle proposte della dirigenza nerazzurra. Quello dell'olandese è un profilo che piace in Spagna (al Villarreal), da capire però se verranno presto formalizzate delle proposte e soprattutto quanto Ausilio e Marotta vorranno aspettare prima di prendere una decisione definitiva. In un senso o nell'altro. "Sono in buonissimi rapporti con la società. Stiamo parlando e, quando ci saranno notizie, le scopriremo. Le big di Spagna su di me? Sono frasi del mio procuratore, io cerco di concentrarmi sul lavoro e sul campo", ribadisce De Vrij. Già. Ma poi sarà il tempo di decidere.