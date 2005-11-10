Milan, Amorim: "Sbagliato troppo nei primi 45'. Non possiamo giocare solo un tempo"

Dopo il pari spettacolare dell'Olimpico tra Lazio e Milan, terminata 2-2, mister Ruben Amorim ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Ho sentito le parole di Gila e sono solo d'accordo con quello che ha detto. Nel primo tempo abbiamo perso dei palloni con semplicità e sbagliato troppi passaggi, lasciando anche troppo spazio tra i reparti. Nella ripresa siamo stati molto veloci nelle ripartenze e con più energia, abbiamo trovato più fluidità e forse un solo punto ci sta stretto: dobbiamo fare molto meglio e non si può giocare solo un tempo".

Modric è stato in difficoltà nel primo tempo: per questo modo, può dare il giusto peso?

"Non è un problema solo di Modric, perché nel primo tempo non abbiamo palleggiato bene. Io penso sia possibile giocare con Modric, ma dobbiamo trasformare il tipo di gioco: se deve fare su e giù in campo, devo cambiare qualcosa".

Moreira a sinistra fa la differenza?

"Lui è mancino e in quello spazio è riuscito a fare la differenza. Qui in Italia c'è un'ottima fase difensiva in linea, ho preferito fare lavorare sull'esterno con Chukwueze dall'altra parte. Per me può giocare in diversi spazi in campo".

Ramos oggi non è riuscito a fare la differenza.

"Migliorerà durante l'arco della stagione. Lui deve spendere più tempo in area, deve avere più connessione con i compagni. Senza cross però non ha avuto troppi palloni giocabili in area di rigore. Il lavoro dei trequartisti, più vicini alla punta, potrà servire per aiutarlo".