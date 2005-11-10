TMW Moreira gioca una partita da 50 milioni. La sera dell'Olimpico indica il suo ruolo ideale

Il belga dopo la prova sottotono sulla destra a Torino, ha spaccato la partita dell'Olimpico giocando a sinistra e segnando due gol

L'annuncio del suo acquisto è stato un fulmine a ciel sereno, soprattutto per la cifra investita dal Milan: 50 milioni di euro. Non tutti conoscevano Diego Moreira, che a Strasburgo avrà pur fatto sfracelli ma si è presentato con un grande punto interrogativo. Dove va collocato in campo?

Il peso dei 50 milioni e l'enigma sull'impiego in campo

In Alsazia si alternava come esterno destro d'attacco a piede invertito o "quinto" di sinistra. L'esordio in Serie A è stato di fuoco, sul campo della Juventus, e per nulla convincente. Al punto di sollevare l'interrogativo: ma davvero vale tutti quei soldi? Se si dovesse dare una risposta valutando la prestazione di questa sera non ci sarebbero dubbi.

Impiegato a sinistra, al posto di un inguardabile Estupinan, ha cambiato completamente la partita: velocità, imprevedibilità, capacità di inserimento e coordinazione. Due reti, una più bella dell'altra. Cose così i tifosi rossoneri le hanno viste nemmeno troppo tempo fa da Theo Hernandez. La domanda è: con il belga a sinistra e Chukwueze a destra, è un Milan sostenibile?

La mossa di Amorim all'Olimpico

Problemi che dovrà risolvere Ruben Amorim, che ha spiegato la necessità di impiegarlo all'Olimpico sulla sinistra: "Lui è mancino e in quello spazio è riuscito a fare la differenza. Qui in Italia c'è un'ottima fase difensiva in linea, ho preferito fare lavorare sull'esterno con Chukwueze dall'altra parte. Per me può giocare in diversi spazi in campo".

MVP alla sua seconda partita di Serie A

Il giocatore intanto si è preso un meritato MVP e sulla collocazione in campo non si è sbilanciato, dando una risposta non certo fantasiosa: "Non so dove mi trovo meglio, per me è la prima esperienza in Serie A, l'approccio è stato importante, e provo a seguire le indicazioni del mister: oggi mi ha schierato a sinistra e ho provato a dare il massimo". Alle prossime partite la sentenza.