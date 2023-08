L'Inter spinge per Pavard: Inzaghi lo vuole per il Cagliari. Ma il Bayern frena

Simone Inzaghi scalpita e vuol il prima possibile a disposizione Benjamin Pavard, con cui l'Inter ha da tempo l'accordo con il Bayern Monaco per trenta milioni più due di bonus. Il difensore non si è allenato con i bavaresi ieri, ufficialmente per malattia, ma in realtà per le voci di mercato che lo vedono ogni ora più vicino al passaggio in Italia, alla corte dei nerazzurri. Inzaghi preme per l'arrivo del difensore, lo vuole inserire sin da subito nei suoi schemi e soprattutto lo vuole a disposizione per la trasferta di lunedì sera a Cagliari.

Si attende il via libera definitivo del Bayern, che come raccontato questa mattina si scontra però con le volontà del tecnico Thomas Tuchel, che non vuole far partire il difensore senza avere prima un ricambio già a disposizione.