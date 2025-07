L'Inter vuole trattenere Calhanoglu almeno un'altra stagione: presto il confronto decisivo

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta in bilico. Dopo i sondaggi del Galatasaray, anche il Fenerbahce si è mosso concretamente per il centrocampista dell’Inter. Il presidente del club gialloblù, Ali Koç, avrebbe incontrato nei giorni scorsi il calciatore per sondarne la disponibilità al trasferimento, discutendo ingaggio e costi complessivi dell’operazione. Calhanoglu avrebbe aperto all’ipotesi, purché venisse accontentato sulle cifre: circa 10 milioni di euro a stagione, la stessa proposta ricevuta dal Galatasaray.

Il vero ostacolo resta il prezzo fissato dall’Inter per lasciarlo partire: 30 milioni di euro. Una cifra che al momento né il Galatasaray né il Fenerbahce sembrano in grado di mettere sul piatto. Il club nerazzurro, attraverso le parole del d.s. Ausilio, ha ribadito che il giocatore non è mai stato messo sul mercato e che non ha espresso la volontà di andare via.

Calhanoglu è atteso a Milano martedì per i controlli al polpaccio infortunato e per presentarsi mercoledì alla Pinetina, in vista del raduno di sabato. Sarà il momento della verità: l’Inter, e anche Chivu, sperano in una sua permanenza almeno per un’altra stagione. Ma servirà chiarezza. Dentro o fuori, ora tocca a Calha scegliere. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.