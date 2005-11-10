L'ultimo commovente messaggio lasciato da Protti: "È arrivato il fischio finale"

Lutto nel mondo del calcio, che piange la scomparsa di Igor Protti. Ex attaccante di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli - fra le altre - da tempo stava combattendo con una brutta malattia. Nell'annunciare la triste notizia la sua famiglia ha reso pubblico un messaggio che Protti aveva preparato per quando sarebbe arrivato questo momento.

"Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo", si legge nella nota pubblicata dalla famiglia questa mattina del 19 giugno. Ecco il testo del messaggio:

"Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale.

Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato.

Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato.

Sperando che sia un arrivederci e non un addio".

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto a Igor Protti dopo la sua dipartita, dalle 15 di oggi, 19 giugno 2026, si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.

La redazione di Tuttomercatoweb.com si unisce al dolore per la scomparsa di Protti e porge le sue condoglianze alla famiglia.