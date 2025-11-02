Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La fortuna assiste un'Inter confusionaria: 1-2 a Verona, Chivu mette pressione a Conte

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 14:30Serie A
Daniele Najjar

Risultato finale: Verona-Inter 1-2

Termina la sfida fra Verona ed Inter allo stadio Bentegodi: finisce 1-2 per l'Inter grazie ad una rocambolesca autorete di Frese al 4° minuto di recupero della gara. L'Inter approfitta del passo falso del Napoli nonostante una gara che sembrava ormai indirizzata sul pareggio, portandosi a -1 dal Napoli.

Zielinski la sblocca
Subito 3 chance per l'Inter. Carlos Augusto imbuca per Zielinski, ma Montipò la devia in angolo con un bel riflesso. Al 7' Calhanoglu pesca Lautaro sulla linea del fuorigioco, l'argentino anticipa Montipò in pallonetto, ma Nelsson salva sulla linea. I nerazzurri controllano il possesso e trovano varchi: al 12' Sucic inventa ancora per Lautaro, il cui tiro dal limite è centrale e debole. Al 16' ecco il gol: Calhanoglu batte un calcio d'angolo dalla sinistra cercando la botta al volo dal limite di Zielinski, il polacco lascia partire un destro con il piatto del piede che si insacca alle spalle di Montipò, sotto la traversa. Luis Henrique si accende a destra, crossa per Bastoni che di testa trova la pronta risposta di Montipò. Botta e risposta: Giovane per Frese da corner, altro colpo di testa che Sommer para.

Gran gol di Giovane per il Verona, poi palo di Orban
A pareggiare i conti ci pensa un lampo di Giovane: il brasiliano al 40' punta Bastoni saltandolo, per poi scaricare un bolide sotto all'incrocio dei pali da posizione defilata. Non è finita qui: Belghali in pieno recupero trova Orban nel cuore dell'area, il nigeriano colpisce il palo con un bel diagonale.

Battaglia in campo, Dimarco ha il nervo scoperto
Chivu cambia nella ripresa: dentro Dumfries, Pio Esposito e Barella per Luis Henrique, Bonny e Zielinski. L'Inter gira palla, ma cresce la frenesia. Bisseck rischia il rosso su Giovane lanciato a rete. Entra anche Dimarco, fischiatissimo dal pubblico di casa. cerca Esposito, che di testa manda alto di poco. Lo stesso Dimarco calcia dal cuore dell'area, Montipò risponde ancora presente. Il finale è concitato, ma confusionario. Frattesi entra ed è subito pericoloso di testa.

Autogol di Frese in pieno recupero
In pieno recupero ecco il gol del sorpasso: Barella scodella al centro: Frese involontariamente devia con la testa un pallone che si insacca alle spalle di Montipò per il 2-1 nerazzurro.

