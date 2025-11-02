Entra Dimarco, il Bentegodi non dimentica: il motivo dei fischi in Verona-Inter
Al 65' di Verona-Inter Dimarco rileva Carlos Augusto: bordate di fischi per lui dallo stadio Bentegodi. Il motivo? I tifosi gialloblu non sembrano aver dimenticato un fatto accaduto tempo addietro. L'episodio risale al 6 gennaio 2024: l'Inter vince 2-1 sul Verona, Thomas Henry sbaglia un calcio di rigore che poteva valere il pareggio e Dimarco gli esulta platealmente in faccia. Il tifo di casa non gli perdona il fatto di aver giocato in maglia scaligera in passato e di aver peccato, in quella occasione, di una certa sensibilità.
