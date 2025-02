La Juve fa flop anche in Borsa: valore delle azioni a -2,39% dopo l'eliminazione dalla Coppa

La Juve di Thiago Motta ha fatto flop non solo in Champions League, ma anche in Coppa Italia. La clamorosa eliminazione ai quarti di finale della coppa nazionale per mano dell'Empoli ha influito anche sull'andamento delle azioni della Juventus in Borsa: all'apertura di Piazza Affari, infatti, oggi il titolo del club bianconero ha fatto registrare un calo di valore del 2,39%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap - aggiunge il portale TuttoJuve - mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Juventus, che fa peggio del mercato di riferimento. Non è certo un bel momento per la Vecchia Signora, alla quale resta ormai solo un obiettivo stagionale: il campionato.

Il tabellino di Juventus-Empoli 1-1 (dcr 2-4)

Juventus (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly (9' st Locatelli), Cambiaso; Koopmeiners (9' st Yildiz), Thuram; Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez (15' st Conceicao); Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Di Gregorio, Alberto, Rouhi, Gil Puche, Pietrelli, Adzic, Mbangula. All.: Thiago Motta

Empoli (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli (1' st Goglichidze), Tosto (15' st Pezzella); Sambia, Bacci (28' st Gyasi), Henderson, Maleh, Cacace; Konate (15' st Esposito), Colombo (15' st Kouame). A disp. Seghetti, Brancolini, Grassi, Kovalenko, De Sciglio, Bembnista, Asmussen, Campaniello. All.: D'Aversa

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 24' Maleh (E), 21' st Thuram (J)

Ammoniti: Henderson, Goglichidze, Esposito (E), Locatelli (J)

Rigori:

Vlahovic: fuori Juventus

Henderson: gol Empoli

Kolo Muani: gol Juventus

Kouame: gol Empoli

Locatelli: gol Juventus

Cacace: gol Empoli

Yildiz: parato Juventus

Marianucci: gol Empoli