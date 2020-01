La Lazio domani compie 120 anni: le 10 date storiche del club

Fonte: Dall'inviato a Roma

Si riempirà di tifosi questa notte Piazza della Libertà, il luogo nel pieno centro di Roma dove il 9 gennaio di 120 anni fa è stata fondata da S.S.Lazio. Tra poche ore il club capitolino spegnerà le candeline e, come sempre accade, il popolo biancoceleste si radunerà in massa per festeggiare insieme. In attesa che scocchi la mezzanotte, vi proponiamo in ordine cronologico le 10 date storiche della società:

9 gennaio 1900

Il giorno della fondazione della società, che avviene su una panchina di Piazza della Libertà a opera di un gruppo di quindici ragazzi, con a capo il giovane sottoufficiale dei Bersaglieri, oltre che atleta podista, Luigi Bigiarelli;

11 giugno 1927

Con una lettera su ‘Il Tevere’ il generale Vaccaro, vice presidente della Lazio, annuncia i motivi della mancata fusione con la Fortitudo (poi Roma), pubblicando i verbali della riunione tra i rappresentanti delle due società. Per i due club della Capitale, e il calcio italiano in generale, è un momento spartiacque;

12 maggio 1974

Per la prima volta la Lazio diventa Campione d’Italia. La banda Maestrelli, con un rigore di Chinaglia, supera 1-0 il Foggia e vince il primo Scudetto biancoceleste;

21 giugno 1987

La rete di Giuliano Fiorini contro il Vicenza, decisiva per l’1-0 finale, permette alla Lazio di non retrocedere in Serie C e fallire, ma di andare agli spareggi di Campobasso poi vinti. La squadra di Fascetti, in quel campionato, partiva da -9 punti in classifica ed era ancora l’epoca dei 2 punti a successo. Il 21 giugno 1987 la Lazio rischiava di scomparire, invece è rimasta in vita;

29 aprile 1998

Dopo 28 anni, la Lazio torna ad alzare un trofeo. Nella finale di ritorno di Coppa Italia, dopo il successo del Milan per 1-0 all’andata, viene ribaltato il risultato all’Olimpico con le reti di Gottardi, Jugovic e Nesta, che rendono vano il vantaggio iniziale di Albertini;

19 maggio 1999

A Birmingham la Lazio conquista la sua prima coppa europea. Nella finale di Coppa delle Coppe, grazie alle reti di Vieri e Nedved, vince 2-1 contro il Maiorca.

27 agosto 1999

Allo Stadio Louis II di Monaco la Lazio batte il Manchester United di Sir Alex Ferguson e Beckham in Supercoppa europea, salendo sul tetto del Vecchio Continente;

14 maggio 2000

La Lazio diventa campione d’Italia per la seconda volta. Giornata surreale all’Olimpico, dove la Lazio vince facilmente 3-0 contro la Reggina e si mette alla radio ad aspettare sviluppi da Perugia, dove a causa di un'intensa pioggia viene posticipata la gara della Juventus che poi perde 1-0. La sconfitta bianconera sancisce lo Scudetto della Lazio, che comincia a festeggiare alle 18.04 minuti, come ricorda in diretta radio in noto telecronista RAI Riccardo Cucchi.

19 luglio 2004

Claudio Lotito diventa presidente della Lazio. Intorno alle 15 di quel giorno, l’imprenditore romano partecipa all’aumento di capitale versando 18,36 milioni di euro per il 29,8% delle azioni totali. Prende una società fortemente indebitata e, grazie al decreto salva-calcio, riesce in tanti anni a risanarla. Ha vinto 6 trofei con la prima squadra: 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane;

26 maggio 2013

La Lazio vince 0-1 la finale di Coppa Italia contro la Roma. Un derby, deciso da Lulic al 71’, che rimarrà per sempre nella mente di tutti i tifosi e, nel bene e nel male, negli annali dei due club;