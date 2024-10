La Lazio è sopra di un uomo e di un gol in casa del Twente all'intervallo: 0-1 firmato Pedro

vedi letture

Terminato il primo tempo del Grolsch Veste, all'intervallo Twente-Lazio è sullo 0-1.

La Lazio parte forte, convinta dei propri mezzi e all'11' trova già la svolta della gara: verticalizzazione di Pellegrini per Dia, che salta Unnerstall e viene falciato dall'estremo difensore avversario. Cartellino rosso, Twente in 10 e match subito in salita per gli olandesi. La prima vera occasione per i capitolini capita al 20', grazie a un ottimo spunto di Zaccagni, che fa partire un tiro-cross con il mancino da dentro l'area che per poco non trova Vecino. Al 23' è invece Dia a provare la girata su un cross di Marusic, che però trova sulla traiettoria il nuovo entrato Tyton. Preme inevitabilmente la squadra biancoceleste che un minuto più tardi colpisce il palo con un ispirato Marusic, autore di un cross pericoloso non toccato da nessuno che sbatte sul montante. Gli uomini di Baroni la sbloccano finalmente al 35' con una bella azione sulla destra: verticalizzazione di Pellegrini per Vecino, stop e cross rasoterra all'indietro dell'uruguaiano e tiro di destro di Pedro, che con mezza porta sguarnita non ha difficoltà a segnare. Al 41' la Lazio va vicinissima al raddoppio con Gigot che, ottimamente servito da un tacco di Tchaouna, prova lo 'scavetto' a tu per tu con Tyton, trovando la pronta risposta del portiere. Al 44' è il turno di Pellegrini, che dopo aver scambiato con Zaccagni, calcia forte da posizione defilata, ma Tyton si fa ancora una volta trovare pronto, così come sul destro di Marusic dalla distanza. Il vantaggio è dunque minimo al 45', ma la qualità messa in campo dalla Lazio è tanta.

Clicca qui per seguire il live di TMW di Twente-Lazio!