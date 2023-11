La Lazio non prende più gol dalla Roma: porta inviolata in 3 derby di fila. Non succedeva dal '96

La Lazio ha tenuto la porta inviolata in tre incontri di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 1996 (quattro in quell’occasione). Il derby della capitale disputato questo pomeriggio è terminato infatti 0-0.