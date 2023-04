La rivoluzione di Pioli: a Bologna in campo 10 riserve, una scelta rischiosa ma necessaria

Mike Maignan è l'unico superstite della sfida giocata mercoledì sera a San Siro che sarà in campo oggi al Dall'Ara. Stefano Pioli, come atteso, ha rivoluzionato in suo Milan, che affronterà il Bologna con tutte le "riserve": in campo, infatti, ci saranno Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Touré in difesa, mentre la cerniera centrale sarà composta da Pobega e Vranckx. Saelemaekers, De Ketelaere e capitan Rebic agiranno sulla trequarti alle spalle di Origi. Una scelta per preservare i titolari in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli (in programma martedì al Maradona), molto rischiosa visto lo straordinario momento di forma della squadra di Motta e la situazione di classifica tutt'altro che tranquilla dei rossoneri, con la lotta Champions entrata nel vivo e il quarto posto sempre più in pericolo.

Una grande occasione, comunque, per chi finora non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra. A partire da Charles de Ketelaere, che torna dal primo minuto 42 giorni dopo la sconfitta di Firenze. Si rivede anche Aster Vranckx, bocciato dopo i minuti finali che costarono il pareggio contro la Roma e mai più schierato (se non per 4' a Lecce), mentre Yacine Adli partirà dalla panchina. Chissà se ci sarà spazio anche per lui.