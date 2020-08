Lautaro, Brozovic o Skriniar? Inter, la cessione pesante dipenderà dall'allenatore

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter, legandolo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo allenatore nerazzurro. In attesa di sviluppi dall'incontro Conte-Zhang, per il quotidiano sarà comunque obbligatorio un sacrificio da parte della società. Che tradotto significa cessione di un big. Lautaro Martinez resta in bilico: il Barcellona, con l'addio di Suarez, tornerà alla carica per l'argentino. Che per Conte è un titolare da non vendere assolutamente, mentre con Allegri potrebbe lasciare la Pinetina. Discorso opposto per Milan Skriniar, che per Allegri sarebbe un titolare mentre con Conte è finito in panchina nell'ultima parte di stagione. Altro indiziato è Marcelo Brozovic. L'eventuale incasso, poi, sarà reinvestito sul mercato in entrata per arrivare ad almeno un centrocampista di spessore: Conte preferirebbe uno fra N'Golo Kante e Tanguy Ndombele, mentre il profilo perfetto per Allegri sarebbe Emre Can.