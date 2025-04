Lazio a metà dell'opera col Bodo/Glimt: gol di tacco di Castellanos e traversa di Zaccagni in 45'

La Lazio è a metà dell'opera. Dopo aver perso 2-0 in casa del Bodo/Glimt, in questo ritorno dei quarti di finale di Europa League i biancocelesti sono infatti in vantaggio per 1-0 dopo 45 minuti di gioco. A deciderla finora è un gol di tacco di Castellanos al 21'.

Il racconto del primo tempo

Diversamente da quanto ci si possa aspettare, la Lazio parte male. Anzi, malissimo. È il Bodo/Glimt ad approccare la gara con maggiore convinzione, portandosi in area avversaria già al 5'. Passata la paura iniziale, la squadra di Baroni riordina però le idee e al 21' sblocca il risultato con Castellanos, abile nell'infilare il portiere avversario di tacco da distanza ravvicinata dopo un caparbio recupero di Lazzari e un altrettanto valido lavoro di Isaksen sulla fascia destra. Il gol segnato carica la Lazio e scarica il Bodo, non sorprende che da qui i padroni di casa alzino il baricentro e collezionino almeno altre due-tre palle gol. Ci provano in successione ancora Castellanos (tiro alto al 24'), Pedro (tiro alto al 26'), Zaccagni (tiro fuori al 38') e nuovamente Zaccagni (colpo di testa sulla traversa al 46'). I norvegesi sono ancora avanti nel doppio confronto, ma la Lazio appare sulla strada giusta per rimontare.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Dia. Allenatore: Baroni.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.

