Ufficiale Empoli, ecco il nuovo allenatore. Guido Pagliuca ha firmato fino al 2027

Dopo l'addio di Roberto D'Aversa, l'Empoli ha un nuovo allenatore. Il club toscano infatti ha comunicato di aver ingaggiato Guido Pagliuca, tecnico reduce dall'ottima esperienza sulla panchina della Juve Stabia:

Empoli Football Club comunica che Guido Pagliuca è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027

Nato a Cecina il 17 febbraio 1976, Guido Pagliuca inizia il suo percorso in panchina nei settori giovanili di Rosignano Sei Rose e Cecina, club che nel 2007 gli affida la guida della prima squadra in Serie D. Tre anni dopo approda al Borgo a Buggiano, con cui ottiene subito la promozione tra i professionisti. In seguito guida il Gavorrano in Lega Pro, poi il Bogliasco, prima di arrivare alla Lucchese nella stagione 2013/14: anche in questo caso centra la promozione, vincendo il campionato di Serie D. Dopo le esperienze sulle panchine di Imolese, Real Forte Querceta e Ghivizzano, nell’ottobre 2019 diventa vice allenatore della Cremonese in Serie B. Il suo percorso prosegue alla guida della Pianese in Serie D, e successivamente di Lucchese e Siena in Serie C. Nell’estate del 2023 firma con la Juve Stabia, con cui conquista la promozione in Serie B. Con i campani ha chiuso lo scorso campionato al quinto posto, centrando i play-off.