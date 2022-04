Lazio, allarme rientrato: influenza smaltita per Milinkovic, Marusic, Cataldi e Strakosha

Allarme parzialmente rientrato a Formello. Dei tanti indisponibili, quasi tutti sono tornati a lavorare in vista del Milan: Milinkovic-Savic, Marusic, Strakosha e Cataldi hanno smaltito l’influenza ma hanno lavorato solo in palestra, senza scendere in campo. Solo Reina e Radu sono ancora alle prese con la sindrome influenzale. Assenti oltre a loro anche Patric e Pedro fermi per problemi muscolari.