Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: Immobile e Leiva titolari. C'è Orsolini con Arnautovic

Sarri sceglie Leiva al posto di Cataldi in mezzo al campo con i soliti Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. In avanti recuperato Immobile che sarà al centro del tridente con Pedro e Zaccagni esterni. In difesa Patric e Marusic completano la linea a quattro davanti a Strakosha. Il Bologna risponde con il solito 3-5-2 che vede Hickey schierato a destra al posto dello squalificato De Silvestri e Dijks a sinistra. In mezzo al campo Schouten affianca Svanberg e Soriano, mentre davanti c'è Orsolini con Arnautovic. Queste le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Soriano, Dijks; Arnautovic, Orsolini. Allenatore Mihajlovic