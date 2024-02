Lazio, Cataldi: "E' stata una bella serata, difficile per tutti venire qui e non soffrire"

vedi letture

Le parole di Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ai microfoni di DAZN dopo il gol e la vittoria ottenuta sul campo del Torino. "Sono contento, erano due anni che non segnavo e in questo stadio ho esordito con la Lazio. E' stata una bella serata, sono contento per la squadra e domenica abbiamo pagato un po' di stanchezza. Venire qui e non soffrire è complicato, all'inizio c'è stata un po' di difficoltà e abbiamo retto".

Che vi siete detti all'intervallo?

"Che loro magari con il tempo calavano di intensità, sono una squadra forte e sapevamo che la loro partenza sarebbe stata importante".

Adesso altre sfide importanti.

"Dobbiamo rimanere lì, il calendario non è facile ma c'è un'aria diversa nello spogliatoio. Se si perde come domenica fa male ma lo accettiamo".

Obiettivo Champions?

"L'obiettivo è quello".

La nuova esultanza?

"L'esultanza è per mio figlio, abbiamo deciso di fare questa esultanza. Glielo dovevo. E' stato un bel gol".